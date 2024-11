Basket in carrozzina, testacoda Santo Stefano. La capolista contro il fanalino di coda Bergamo

Nel massimo campionato di basket in carrozzina, la capolista Santo Stefano Kos Group sarà impegnata oggi, alle 17, sul campo dello Special Bergamo Sport Montello. I portopotentini, dopo cinque turni del torneo tricolore, guidano la classifica a punteggio pieno e salgono in Lombardia per allungare la serie positiva. Di fronte trovano una squadra che è reduce da due sconfitte consecutive, quelle subite nella gara con Padova (51-53) e in quella con la Briantea 84 Cantù (43-73). I bergamaschi occupano l’ultimo posto in graduatoria, a quota due punti con Treviso, Padova e Sassari e cercheranno di rendere dura la vita alla prima della classe. Nelle loro file gioca Domenico Miceli, giocatore che ha lasciato un ottimo ricordo della sua militanza in maglia adriatica. Il pronostico sulla gara odierna indicherebbe i ragazzi di coach Roberto Ceriscioli come favoriti per la vittoria, ma nessuno in casa Santo Stefano Kos Group crede che l’impegno sia facile: in questi primi turni di campionato si sono registrati risultati inattesi.