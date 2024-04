Basket playoff A2 donne. Gara 1 alla Halley Thunder

Halley Thunder Matelica

76

Logimar Broni

62

THUNDER MATELICA: Kraujunaite 14, Cabrini 13, Georgieva 6, Gramaccioni 19, Poggio 8, Celani 6, Zamparini 5, Montelapare, Offor, Sanchez 2, Dell’Orto 3. All. Sorgentone.

LOGIMAR BRONI: Moroni 13, Ianezic 12, Marciniak 8, Bonvecchio 16, Coser 5, Carbonella, De Pasquale, Bocchetti, Grassia 6, Labanca 2, Ferrazzi. All. Magagnoli.

Arbitri: Chiarugi e Di Salvo.

Parziali: 21-19, 14-18, 14-14, 27-11.

CERRETO

La Halley Thunder vince in casa gara1 contro un’ottima Broni. La partita è molto equilibrata, avvincente, come da copione per una sfida dei play off. L’avvio è subito combattuto, le ospiti provano ad allungare, ma Cabrini ne infila 10 e consente alle sue compagne di chiudere il primo quarto con due lunghezze di vantaggio (21-19). Poi, nella seconda frazione di gioco, Benedetta Gramaccioni apre le danze segnando il canestro del 23-19 che vale per lei i 1.000 punti in serie A. La squadra di casa accelera e arriva a +14 (33-19), però Broni reagisce, piazza la difesa a zona e recupera alla grande con un parziale di 2-18, fino a giungere all’intervallo avanti di 2 punti (35-37). Dopo il riposo, la gara diventa ancor più spigolosa: 14-14 il punteggio del terzo quarto; tutto si decide quindi negli ultimi dieci minuti di gioco. Coach Sorgentone getta nella mischia Celani, la quale, con 6 punti di fila, dà la scossa giusta alla Halley Thunder che trova poi nel finale tre "bombe" consecutive – per un parziale di 9-0 – firmate da Gramaccioni (due), migliore realizzatrice dell’incontro, e da Kraujunaite. Triple che suggellano un ultimo quarto straordinario da parte della formazione matelicese che chiude con il massimo vantaggio "bis" di 14 lunghezze. Gara2 mercoledì 1° maggio alle ore 18 a Broni.

m. g.