Basket, premio. Toti Barone all’88Ers

L’88Ers Civitanova di coach Palmieri si è aggiudicata la 21ª edizione del Memorial Toti Barone di basket, battendo nell’incontro iniziale il Basket Fermo per 49-24 e, nel match decisivo, per 35-30 i padroni di casa della Climacalor San Severino, che a loro volta avevano avuto ragione dei fermani, nel secondo confronto di giornata, con il punteggio a specchio di 53-35. L’evento si è svolto al palasport Ciarapica, presenti anche il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore comunale allo Sport Paolo Paoloni, il presidente della società Amatori Basket di San Severino, Francesco Ortenzi, che ha presentao, nell’occasione, la formazione maggiore di Divisione regionale 1 e tutte le compagini giovanili. È intervenuta anche la consorte dell’indimenticato coach Toti Barone, Rita Serrani. Durante la manifestazione è stato ricordato un altro grande appassionato di basket: Maurizio Forconi, prematuramente scomparso nel luglio 2022. La compagna Arianna Storri ha premiato il miglior giocatore della serata (Mvp), il civitanovese Filippo Cognigni, proprio in sua memoria. Unico neo della serata l’assenza di arbitri federali, nonostante la richiesta alla Lega. Si è rimediato con il super lavoro dell’ex diesse Guido Grillo e dell’attuale direttore sportivo della Climacalor, Gabriel Cingolani, i quali hanno diretto in modo egregio i tre incontri. Ora la Climacalor di coach Samuele Campetella mette nel mirino la prima di campionato: venerdì in casa, alle 21.45, con lo Sporting Porto Sant’Elpidio.

m. g.