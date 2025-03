Basso bacino del Chienti, bonifica complessa

La verifica dello stato, aggiornato, dei terreni - più di 500 i siti - compresi nel basso bacino del Chienti conferma la presenza di una contaminazione ambientale estesa e profonda, tale da rendere estremamente complesso l’approccio alla bonifica dell’area. È emerso dall’incontro tra Regione e comitati promotori della bonifica, presenti anche Civitanova Unita e Nova Urbs con Giuliana Venturini, Paolo Maria Squadroni, Domenico Bevilacqua e l’avvocato Massimino Luzi, che nel merito hanno firmato più di un esposto alle Procure di Macerata e Fermo. Si sono confrontati con il responsabile dell’ufficio tecnico ambientale della Regione, Massimo Sbriscia e con la relazione dell’Arpam. "Le modalità operative del piano di bonifica - svelano - malgrado la spaventosa gravità della contaminazione, sembrano voler intraprendere un percorso diverso rispetto a quello seguito anni fa, che prevedeva un accordo di programma tra Regione, province di Macerata e Fermo e Comuni di Civitanova, Montecosaro, Morrovalle, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, e sembrano prevedere una parcellizzazione degli interventi e una richiesta ai proprietari di intervenire in prima battuta".

Procedura che vedrebbe la Regione chiedere ad Arpa una classificazione delle centinaia di siti in ordine decrescente di gravità dell’inquinamento, a seguire la richiesta ai Comuni di verificare se i proprietari delle aree contaminate vogliano provvedere in autonomia alla bonifica; se indisponibili sarebbero i Comuni a subentrare e qualora non avessero le risorse interverrebbe la Regione in sostituzione. Conclusioni che lasciano insoddisfatti i comitati: intanto perché nella lista dei siti da bonificare compaiono ancora i soggetti, in prevalenza industrie, già presenti in quelle degli anni precedenti, dato che dimostrerebbe un sostanziale immobilismo sul fronte bonifiche, inoltre appare ai comitati "poco convincente la scelta di ritardare ancora l’avvio delle procedure di bonifica. Considerate, infatti, tanto l’impossibilità di determinare chi siano stati gli inquinatori quanto la mancanza di risorse economiche in capo alle amministrazioni comunali e provinciali coinvolte, il Codice prevede che la Regione si sostituisca a tali amministrazioni, indicendo una Conferenza dei Servizi ed avviando un piano di bonifica unitario e condiviso, con il rischio che, mancando un adeguato approccio e strumenti adatti, la gestione della bonifica si risolva, dopo oltre trent’anni, in un nulla di fatto".

Lorena Cellini