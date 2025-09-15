Basso bacino del Chienti e bonifica. Confronto a Santa Maria Apparente

Confronto con i candidati alla presidenza della Regione sul tema della bonifica del basso bacino del Chienti a Civitanova. Appuntamento questa sera alle 21 nel teatro parrocchiale di Santa Maria Apparante (via Buonarrotti), quartiere che più di ogni altro da decenni fa i conti con gli effetti dell’inquinamento delle falde idriche, perché proprio dalla sua zona industriale partì la contaminazione che ancora oggi non rende potabile l’acqua che sgorga da rubinetti delle case, se non depurata prima di essere messa nelle rete pubblica attraverso processi che ne consentono l’utilizzo domestico. L’iniziativa è organizzata dal Comitato del Basso Bacino del Chienti per conoscere i piani di bonifica e le idee dei candidati nel merito. Non ci saranno Francesco Acquaroli (centro destra) e Matteo Ricci (centrosinistra e M5S) e al suo posto parteciperà Francesco Micucci (consigliere comunale Pd). Presenti Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare), Lidia Mangani (Partito Comunista), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione). Il Comitato civico presenta l’appuntamento partendo dall’ultimo report S.e.n.t.i.e.r.i. che ha reso noti i dati epidemiologici relativi all’impatto dell’inquinamento sulla salute della popolazione residente nel Basso Bacino del Chienti. "Cinque comuni - scrive il Comitato - e parliamo di Civitanova, Morrovalle, Montecosaro, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, con dati terrificanti di morti e tumori nel primo anno di vita dei bambini, nei giovani e nelle donne. Dal 1992 si attende la bonifica e dal 2009 è tutto completamente fermo". "I soggetti obbligati alla bonifica - è l’accusa - sono i cinque comuni, la due Province e la Regione, poiché non sono stati individuati gli inquinatori, e non certo i privati su cui invece la Regione vorrebbe far ricadere un onere impossibile. La cittadinanza attende di conoscere i piani dei candidati per giungere alla bonifica del territorio".