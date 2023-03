Basso bacino del Chienti, è allarme mortalità

di Lorena Cellini Inquinamento delle falde, nel basso bacino del Chienti ci si ammalerebbe di più, con rischio di morte, anche tra i giovani. Emerge un "eccesso di mortalità e di ospedalizzazione rispetto al resto della popolazione" e, tra i giovani "eccesso di ricoveri per tutti i tumori". E’ la sintesi del Sesto rapporto del progetto ministeriale ’Sentieri’ – Studio epidemiologico nazionale sui territori esposti al rischio inquinamento –, coordinato dall’Istituto superiore di sanità (Iss), aggiornato con l’analisi di mortalità e ospedalizzazione sui residenti di 46 siti contaminati, 39 di interesse nazionale e tra questi il bacino del Chienti. I dati sono stati pubblicati anche su Internet (Sesto rapporto, da pagina 181 a 184, fascicolo da gennaio ad aprile) ed emergono problemi di salute anche in età pediatrica, adolescenziale e giovanile. In questa fascia "nel primo anno di vita – è scritto nel rapporto – si registra un eccesso della mortalità generale sia per condizioni morbose di origine perinatale sia per malformazioni congenite. In evidenza un eccesso di decessi per tutti i tumori in età giovanile (20-29 anni)". Quanto all’ospedalizzazione "in eccesso i ricoverati per tutte le cause naturali nel primo anno di vita, in età pediatrica e, complessivamente, da 0-19...