Basso livello d’istruzione in provincia Solo licenza media per metà residenti

di Franco Veroli

Il 49% dei residenti in provincia di Macerata, da 9 anni in su, ha un livello di istruzione basso, cioè uguale o inferiore alla licenza media. Una percentuale superiore alla media nazionale (48,2%) e che, nelle Marche, è superata solo dalla provincia di Fermo (52%), ma è peggiore di quelle delle altre province: Pesaro – Urbino (46,4%), Ancona (45,4%) e Ascoli Piceno (44,9%). Questo il quadro che emerge dall’indagine del Sole24Ore che ha elaborato i dati Istat (censimento permanente della popolazione 2021), portando alla luce una realtà sconfortante, visto che in quel dato sono compresi gli analfabeti, gli alfabeti privi di titolo di studio, i titolari di licenza elementare o media.

A livello provinciale la maglia nera va al Sud Sardegna, con il 61,6% di residenti con basso livello d’istruzione, mentre il risultato migliore lo ottiene la provincia di Roma, con il 38,2%. A livello comunale, il Comune meno istruito è quello di Nardodipace, in provincia di Vibo Valentia, con l’80,6%; quello più istruito, invece, è quello di Basiglio, con il 27,6%. L’indagine, dunque, rileva l’ennesima spaccatura tra Nord e Sud: è in quest’ultima realtà che si collocano (tranne Prato) le province con più analfabeti e meno diplomati. In questo scenario generale emerge anche il fatto che il livello d’istruzione tende ad abbassarsi quando si tratta di comuni dell’entroterra o delle aree montane, in altre parole nelle aree più povere. Non a caso, proprio di recente, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha rilevato come la povertà educativa sia strettamente correlata alla povertà economica. In questo contesto si intrecciano due fenomeni: da una parte l’abbandono scolastico, in particolare nei primi due anni delle scuole superiori, che interessa tutti gli istituti, marcatamente quelli professionali; dall’altro la debolezza economica impedisce ai bambini di partecipare ad eventi culturali.

Nella indagine sulla "Povertà 2023" della Fondazione "L’Albero della vita", l’analisi annuale della platea dei beneficiari dell’ente che indaga come cambia il bisogno delle persone in stato di fragilità, i dati più impressionanti "riguardano proprio la deprivazione culturale: il 76% del campione, infatti, non svolge attività ricreative e sportive quotidianamente, il 43% non ha a casa libri adatti alla propria età e al proprio livello di conoscenza. Il 53% non è mai stato al cinema nell’ultimo anno e il 37% ci è stato una volta sola. L’89% del campione non è stato a teatro nell’ultimo anno, mentre il 78% non ha partecipato a visite al patrimonio artistico, culturale e ambientale".