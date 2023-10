"Basta, abbasso la serranda dopo 28 anni"

"Una decisione davvero sofferta, però dopo 28 anni ho dovuto per forza abbassare la serranda al mio negozio. Adesso dovrò trovarmi un nuovo lavoro e non so quale sarà, ma di sicuro non tornerò nel commercio". A parlare senza nascondere un po’ di amarezza è Rossano Mazzieri, 53 anni, che nei giorni scorsi ha chiuso per sempre il suo negozio di abbigliamento "Robe di Kappa", lungo corso Matteotti a Porto Recanati. E la sua era un’attività ormai storica e conosciuta, con quasi 30 anni di storia. Non solo: per molto tempo Mazzieri è stato il portavoce della categoria e non a caso aveva rivestito anche il ruolo di presidente locale della Confcommercio, intraprendendo diverse battaglie proprio a favore dei commercianti. "Il motivo di questa drastica decisione è semplice: non si riesce più a proseguire un’attività e ad avere margini di guadagno – spiega Mazzieri –. E purtroppo si tratta di un trend negativo, che va avanti da anni. Le attività di vicinato, soprattutto nei piccoli centri, sono in crisi e come commercianti siamo poco ascoltati. La situazione è peggiorata col Covid, perché il Governo ai tempi ci impose la chiusura, senza poter recuperare quei guadagni persi. A ciò si sono sommati i continui rincari, prima delle utenze, poi degli affitti, e infine gli aumenti del costo della vita. Inoltre – aggiunge Mazzieri –, dopo la pandemia ha preso ancora più piede e-commerce ed è cambiato pure il modo di spendere per ciascuna famiglia: ad esempio, in molti preferiscono usare i pochi soldi in tasca per farsi un aperitivo o un abbonamento in palestra, piuttosto che comprarsi una felpa". Rispetto alla decisione di abbassare la saracinesca, "l’ho presa prima dell’estate, visto che a ottobre mi scadeva il contratto di affitto – racconta Mazzieri –. E non è stata avventata, considerando che la stagione estiva si è poi dimostrata moscia. Non nego che chiudere è stata una scelta dura e tormentata, ma a 53 anni ha prevalso la razionalità sul cuore. Dovrò trovarmi un nuovo lavoro, e non ho idea del futuro: ci rimboccheremo le maniche e si cercherà di cambiare vita. Non rientrerò nel commercio, perché aprire oggi una partita Iva, in Italia, significa condannarsi a morte". In realtà, il suo non è il primo negozio a chiudere negli ultimi mesi post estivi: "Alcune attività hanno già abbassato la saracinesca, mentre altre lo faranno a fine anno. In tutto sono una decina. Intanto, ho voluto appendere un cartellone sulla vetrina del negozio per ringraziare i clienti".

Giorgio Giannaccini