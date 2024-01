Basta acqua in cinque abitazioni nel maxi condominio River Village

"Per il momento, procederemo a staccare l’acqua potabile in cinque abitazioni del River Village. Inoltre, abbiamo dato l’ok al Comune per far realizzare una pensilina nell’area condominiale che affaccia su via D’Acquisto. Ciò permetterà ai ragazzi di essere riparati dalla pioggia quando aspettano l’autobus, qua davanti".

Sono queste le novità che fornisce l’avvocato napoletano Giovanni Buonocunto, amministratore del maxi condominio River Village (con all’interno 180 unità immobiliari), nella zona sud di Porto Recanati. Il primo nodo è legato al distacco del servizio idrico negli appartamenti abitati dagli inquilini morosi. "Mi sono fermato qualche giorno in città proprio per sistemare la questione – spiega Buonocunto –. Le situazioni più gravi di mancato pagamento delle quote condominiali sono circa dieci, e tra l’altro riguardano quasi tutti residenti italiani. Fatto sta che ora toglieremo l’acqua solo in cinque abitazioni, soprattutto per non creare disagi al Comune. Mentre nei prossimi giorni – osserva il legale – vedremo se fare altrettanto per gli altri cinque inquilini, a meno che non decidano di pagare gli arretrati".

Ma la novità principale sono i lavori che partiranno per costruire una pensilina in via D’Acquisto. Da tre anni, infatti, un gruppo di cittadini sta protestando perché la fermata dell’autobus, presente in quel tratto, non ha una tettoia. Per questo, spesso i ragazzi si bagnano sotto la pioggia mentre aspettano l’autobus. "Il vero problema è che quel tratto di marciapiede, dove si ferma l’autobus, risulta area privata del condominio – riprende Buonocunto –. La vicenda mi era stata segnalata un anno fa dal presidente del quartiere Santa Maria in Potenza, Luca Davide. Così, in settimana, mi sono incontrato con il sindaco Andrea Michelini, l’assessore Lorenzo Riccetti e i dipendenti dell’ufficio tecnico. E ho dato l’autorizzazione per realizzare lì la pensilina, che sarà abbastanza ampia per mettere in sicurezza i ragazzi, ovvero una struttura di tre metri per cinque con tettoia. Da quanto mi hanno riferito, i lavori dovrebbero cominciare tra non molto, entro l’anno, in modo che non ci siano più criticità".