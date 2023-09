"Basta, bisogna preservare il centro storico"

di Gaia Gennaretti

"Cosa ci sarebbe di più lungimirante per un paese come San Severino, del preservare un centro storico da sempre ammirato?". A chiederselo è un residente, Michele Vissani. Il suo ragionamento parte da una situazione che riguarda proprio un tratto di piazzetta Madonna dei Lumi, una delle più suggestive della città. Un tratto di mura ha ceduto e versa in condizioni di degrado. Qualcuno ha lasciato vicino alle transenne un vecchio lavandino, "per non parlare dell’odore che c’è – commenta Vissani –. Nel vedere un centro storico così, viene da riflettere sul rifacimento del tratto stradale di via Cesare Battisti, rifatto coi soldi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Ancora una volta si manifestano pesanti limiti di un’azione amministrativa che, anche con queste nuove risorse a disposizione, dà l’impressione di lavorare in modo poco lungimirante e, perlopiù, in ottica di conservazione. La possibilità di accedere a queste nuove risorse dovrebbe, invece, essere più progettuale e volto, quindi, a dare una prospettiva futura. E cosa ci sarebbe, come nel caso specifico, di più lungimirante, di prospettiva, per un paese come San Severino, del preservare un centro storico da sempre ammirato e, direi anche, a misura d’uomo. Quanto meno per venire incontro alle rimostranze legittime dei residenti". Vissani è spesso intervenuto sulle problematiche del centro storico e non solo, convinto che "curare il cuore di San Severino, che è una città d’arte, dovrebbe essere una priorità, sia per il presente, che per il futuro. Creare o preservare borghi a misura d’uomo serve a migliorare la qualità della vita. Altrimenti non ha alcun senso continuare a parlare dell’intervalliva o delle risorse del Pnrr, o portare critici d’arte. Manca una progettualità, una direzione, un interesse. Ma se vogliamo continuare a essere città d’arte, deve essere preservato, al pari dei suoi borghi. Scene come quella di piazzetta Madonna dei Lumi (nella foto) sono purtroppo destinate a ripetersi – conclude –, così come le lamentele degli inquieti residenti".