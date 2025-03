"Basta cemento, da dove arrivano tutti questi soldi?"

Più di duecento persone al raduno organizzato davanti allo Stella Maris di Civitanova dai comitati promotori di una raccolta firme per fermare la trasformazione in appartamenti dell’istituto religioso e una ulteriore lottizzazione residenziale al posto del Polisportivo. Ieri mattina in via Vela, manifestazione pubblica "contro varianti che stravolgeranno la città, come quella dello Stella Maris di novemila metri quadrati, e contro il progetto di demolizione dello stadio, un’area di 26mila metri quadrati", ha avvertito Alessandro Mazzaferro, del comitato residenti del centro, davanti a persone arrivate con cartelli e con le loro storie, molte legate anche al Piano casa, che sta cancellando vecchia edilizia per fare spazio a edifici di volumetria doppia rispetto al preesistente.

"Stanno sorgendo palazzi di sei piani grazie e norme applicate solo a qui a Civitanova", ha detto Rodolfo De Rosa, che con sua moglie, l’avvocato Cinzia Mennoia, ha presentato ricorso al Tar per impugnare i permessi a costruire rilasciati dal Comune (piano casa sull’ex villa Paolini e sull’ex villa Cingolani) e il 17 aprile verrà discussa la sospensiva. "Cominciamo a chiederci – ha aggiunto – da dove arriva tutto questo denaro. Arriva da oltre Adriatico e non porta né lavoro né ricchezza alla città, ma solo una spaventosa speculazione".

Al microfono si sono avvicendati in molti per chiamare alla mobilitazione i civitanovesi. Bersaglio soprattutto il sindaco, Fabrizio Ciarapica, e la politica urbanistica della sua amministrazione. "I progetti dei privati – hanno chiarito i comitati – sono legittimi, ma non possono sempre passare sopra l’interesse pubblico". "Chiediamo lo stop alla speculazione e chiediamo che la politica provi a pensare allo Stella Maris come a una occasione per progettare anche spazi culturali, scolastici, sociali e sanitari a servizio della città perché – ha ammonito Stefania Manciullo – di quello che l’amministrazione sta facendo oggi pagheremo tutte le conseguenze nei prossimi anni". "Non dobbiamo subire scelte scellerate degli amministratori e uniti possiamo vincere questa battaglia", ha ribadito Cristina Cecchetti.

Francesco Micucci (Pd) ha parlato a nome dell’opposizione consiliare per ricordare "la battaglia delle quattromila firme con cui sono state fermate altre varianti pochi mesi fa, quindi avanti e siamo al vostro fianco". La quasi totalità dei presenti ha sottoscritto la petizione al banchetto allestito davanti allo Stella Maris e in tutti i quartieri è in corso la raccolta delle firme. Obiettivo, inviare a Ciarapica un segnale forte. Glielo manda anche Elena, appena nove anni, al sit in con il suo cartello e con le sue obiezioni: "Sindaco, lei tra due anni se ne va da Civitanova, mentre io qui ci vivo". Uno degli interventi, il suo, più applaudito.