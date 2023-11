"Basta cemento in via Panfilo". Ecco 250 firme

Sono oltre 250 le firme raccolte dal consigliere Alberto Cicarè (Strada Comune - Potere al popolo) contro la variante urbanistica approvata in consiglio comunale che consentirà di realizzare nuove abitazioni nell’area verde tra via Panfilo e via Due Fonti. A fianco del consigliere decine di residenti contrari a questa ennesima opera di cementificazione. "Questa decisione comporterà conseguenze gravi e permanenti per l’assetto del nostro quartiere, sottraendo verde pubblico e inserendo una infrastruttura viaria inutile e dannosa – si legge nella petizione inviata al sindaco Sandro Parcaroli –. La superficie verde in questione è già in buona parte nella disponibilità del Comune, che ancora non l’ha presa in carico; è attigua alla scuola primaria Salvo D’Acquisto, potendone diventare parte integrante per consentire ai bambini e alle bambine di godere di uno spazio più largo per i loro giochi e le loro esperienze, è un’area in cui il verde attrezzato potrebbe essere a servizio di tutto il quartiere. Con la variante al Prg adottata, invece, tutta quest’area destinata a verde pubblico diventerebbe residuale rispetto a nuovi edifici, alla strada e ai parcheggi". Il progetto di cementificazione verrà presentato da Cicarè direttamente sul posto sabato, alle 15.