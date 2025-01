"Basta col cemento. Proposta surreale"

Debora Pennesi (nella foto), presidente dell’associazione dei commercianti Centriamo, a nome dei suoi associati interviene in merito alla notizia del progetto valutato dall’amministrazione comunale che prevede la demolizione del Polisportivo per fare posto ad un nuovo quartiere residenziale con annessi spazi commerciali. Ed è un giudizio molto negativo il suo. "Nella nostra città – premette – ancora un’altra colata di cemento. Adesso si parla di abbattere lo stadio e mi sembra una proposta davvero surreale".

Pennesi ne fa un discorso sociale e pone l’attenzione sul fatto che a Civitanova "non abbiamo altri centri di aggregazione. Invece di valorizzare tutto quello spazio sportivo, peraltro con una sua importante tradizione storica, lo radiamo al suolo? E poi ci lamentiamo della movida molesta?". Quindi, la critica a quanto sta accadendo a Palazzo Sforza: "Una amministrazione illuminata dovrebbe avere una più etica visione riguardo al futuro di Civitanova e pensare a migliorare la qualità della vita dei cittadini che governa. Non abbiamo un centro per i malati di Alzheimer, né per l’autismo e nemmeno un adeguato centro anziani, eppure si continua a pensare solo in termini economici e speculativi".