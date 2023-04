"Basta con i tagli alla sanità" Volantinaggio di Sinistra e Verdi

Un volantinaggio per difendere la sanità pubblica si terrà oggi, dalle 10 alle 12, davanti all’ospedale cittadino e agli altri della regione, messo in atto da Alleanza Verdi e Sinistra. "Calo drastico della spesa pubblica per la sanità, liste d’attesa interminabili, mancanza di personale, smantellamento dell’assistenza territoriale. I buoni propositi durante la pandemia sembrano un ricordo lontanissimo e disatteso alla prova dei fatti. Come se non bastasse, l’autonomia differenziata voluta dalla Lega rischia di essere la pietra tombale sul Servizio sanitario nazionale". Il gruppo parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra chiede 50 miliardi di investimento in sanità, l’assunzione di 30mila medici e 250mila infermieri e il rinnovo delle macchine diagnostiche.