"Basta con le omissioni. Ora la verità su Rigopiano"

Un sit-in pacifico davanti al tribunale de L’Aquila. In questo modo i parenti delle vittime di Rigopiano hanno deciso di manifestare ieri mattina con l’obiettivo di sollecitare il procuratore generale a ricorrere in Cassazione. Dal 10 maggio, giorno in cui sono state pubblicate le motivazioni della sentenza d’Appello che ha decretato otto condanne e 22 assoluzioni, il procuratore ha tempo fino al 24 giugno per impugnare la sentenza, il tempo dunque stringe. "Fino alla fine, i nostri angeli chiedono verità e giustizia", "Una valanga di silenzi ed omissioni ha ucciso i nostri angeli. La Giustizia non può rinunciare a dare loro la piena verità" e ancora "Mai più", questo recitano gli striscioni che sono stati esposti ieri fuori dal Palazzo di Giustizia.

"Non siamo in grado di entrare nei tecnicismi – si legge nella Pec inviata dal Comitato Vittime di Rigopiano ormai quasi due settimane fa al procuratore –, ma siamo convinti e fiduciosi che un terzo grado di giudizio possa chiarire ancor meglio quanto accaduto a Rigopiano quel maledetto 18 gennaio 2017". "Se questo processo viene fermato qui è il fallimento totale del sistema giudiziario e dello Stato. È come dimostrare chiaramente a tutti gli italiani che lo Stato non si punisce da solo. Se questa è democrazia, io mi faccio molte domande a riguardo", dice con fermezza Paola Ferretti, mamma di Emanuele Bonifazi, il 31enne di Pioraco e receptionist dell’albergo. Emanuele è una delle 29 vittime della valanga che travolse il resort.

A Rigopiano, morì anche Marco Tanda, pilota 25enne di Castelraimondo che si trovava in vacanza. "Quello che sta succedendo – afferma con rabbia la mamma di Emanuele – non è grave solo per i nostri angeli, o per noi, è brutto per tutta l’Italia. Da adesso in poi qualunque cosa accadrà passerà sotto la scusa dell’imprevedibilità. Le stragi italiane sono tutte prevedibili ed evitabili".

La paura è di un processo che può chiudersi qui, non permettendo a tutte le verità di emergere. "A Rigopiano c’è stata una negligenza totale – prosegue Paola –, prima, durante e dopo. È mancata la prevenzione, nessuno è stato punito per questo, i nostri familiari erano bloccati come topi in trappola. Nessuno oggi è uscito dal tribunale, abbiamo anche chiesto un incontro con il procuratore di Pescara pur sapendo che può solo collaborare con il tribunale de L’Aquila. Non si muove nulla e ci negano anche di andare in Cassazione con tutti i rischi che ci sono, tra cui l’assoluzione di chi è stato condannato o il riportare il processo in Appello. Se lo Stato si accontenta di questa verità, io da cittadina assolutamente no. Il "Mai più" è stato calpestato, deriso in più aule".

Esiste anche l’incubo legato alla prescrizione poiché, visto che con la sentenza di primo grado è stato tolto tra i reati quello di disastro colposo, il tempo è stato dimezzato da quindici anni a sette e mezzo. Pertanto, se la Cassazione dovesse rimandare in Appello, cadrà tutto in prescrizione. "Le condanne? Fanno davvero ridere i polli. Prima di morire – dice commossa Paola – voglio sapere chi è veramente colpevole della morte di Emanuele. Sono sette anni e mezzo di calvario tra Pescara, L’Aquila e Roma. Abbiamo subito un numero di rinvii pazzesco, ma ogni volta è come se si va a sbattere contro un muro di gomma".

L’avvocato di parte civile Alessandro Casoni ha condiviso le regioni del il sit-in, una richiesta legittima da parte di cittadini affinché gli stessi possano giocare tutte le carte a disposizione. "Il nostro ragionamento – ha spiegato il legale – è totalmente diverso, noi siamo su una linea tecnica e dobbiamo rispettare il Codice di Procedura Penale". "Nelle prossime giornate – dice Casoni – se dovesse arrivarci la notizia del ricorso in Cassazione si andrà a Roma oppure per chi vorrà, si potrà o ricorrere al procuratore generale o presentare ricorso in Cassazione per gli interessi civili. Noi in Appello non l’abbiamo fatto, potrei non farlo anche in Cassazione. Gli interessi civili è possibile farli valere in un processo totalmente civile. Ho già mandato le lettere di interruzione della prescrizione civile e, quindi, potrò eventualmente valutare prossimamente di ricorrere ad un tribunale civile per ottenere una lettura della vicenda secondo i criteri tipici di questo processo".