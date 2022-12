"Basta contentini, il Comune ci renda partecipi"

di Francesco Rossetti

"I contentini non bastano e il Comune ci renda partecipi delle decisioni". Lo afferma Natalia Conestà del comitato Piane di Chienti, un gruppo formato dai residenti dell’omonima contrada, tra le vie periferiche più discusse della città. Lacerata per interi tratti da veri e propri crateri, i cittadini che vi abitano da tempo si battono affinché "venga fatta manutenzione, perché i sinistri e le situazioni di pericolo sono all’ordine del giorno". Tuttavia, nell’ultima seduta di giunta, l’amministrazione ha deliberato la spesa di 60.000 euro proprio per porre un rimedio a tale situazione. "In realtà – afferma Conestà –, ci era stato promesso che entro Natale sarebbero iniziati i lavori". Un’arteria lunga diversi chilometri, che "necessita di un intervento definitivo, non di semplici rattoppi – aggiunge –. E poi vorremmo sapere che destinazione avrà". Si tratta, infatti, di una "strada vicinale ad uso pubblico. Significa che ci sono dei comproprietari, i residenti, che per questo pagano le tasse. Quindi, o il Comune procede con l’esproprio dei terreni risarcendo le famiglie, oppure le stesse devono poter partecipare alle decisioni". Per questo particolare tipo di strade è prevista la costituzione di un consorzio di gestione, formato da cittadini e Comune. "L’ente avrebbe dovuto attivare la procedura per l’apertura di un consorzio ma ciò non è stato ancora fatto. Perché?", si chiede poi Conestà mentre mostra la Pec inviata dal legale Alessandro Brandoni, che rappresenta il comitato, nella quale si "fa seguito a quella del 20 novembre, rimasta priva di riscontro" e si minaccia di appellarsi alla Prefettura. Conestà ribadisce poi i problemi vissuti dai residenti: "Ammetto che il sindaco Fabrizio Ciarapica sia stato sempre sensibile alle nostre problematiche, tuttavia ricordo che pochi giorni fa un’abitante della zona ha rotto uno pneumatico in una buca, mentre un cittadino che riprendeva un corriere sfrecciare a tutta velocità è stato preso a male parole. Non si può continuare così".