"Basta furbetti nella Ztl, dateci le telecamere"

"Chiediamo delle telecamere in via Castelfidardo perché, quando scatta la ztl, ci sono dei furbetti che in auto o motorino passano su quella strada in contromano per entrare nel paese, malgrado non siano autorizzati. Al contempo, vogliamo che durante l’isola pedonale venga messo qualcuno a presidiare la transenna all’inizio di via Pastrengo, in quanto ci sono dei mezzi che percorrono quel tratto, anche se non potrebbero".

E’ quanto emerso durante la riunione fra il comitato di quartiere Castennou e i residenti della zona, svolta sabato pomeriggio nell’ufficio Iat di Porto Recanati. Erano presenti circa 25 persone, tra cui il presidente del comitato Cristiana Mataloni e la sua vice Francesca Cingolani. "Il tallone d’Achille del quartiere rimane la viabilità, sia per la velocità eccessiva dei mezzi sia per l’intenso traffico specialmente in via Pastrengo, che rappresenta l’accesso nord della città – ha spiegato Mataloni –. In questa strada bisogna ripristinare i pali divelti, poiché diverse auto ci parcheggiano sopra, così come sarebbe necessario installare un attraversamento pedonale rialzato. Inoltre – aggiunge lei –, dei cittadini hanno segnalato che macchine e motorini, durante l’orario della ztl, percorrono in contromano via Castelfidardo e proseguono in via Bixio per arrivare su via Pastrengo, facendola però franca ed evitando la multa".

Ma una situazione simile c’è con l’isola pedonale, che inizia all’entrata di via Pastrengo. "Lì è presente una transenna per indicare che non si può passare lungo la carreggiata – sottolinea la Mataloni –, ma le auto passano lo stesso in quanto non è presente né un vigile urbano, né un ausiliare del traffico. Perciò, vorremmo che il Comune mettesse una persona per guardare l’entrata ed evitare tali situazioni. Tuttavia, ci piacerebbe poi che in estate l’orario dell’isola pedonale (che comincia alle 19) fosse uguale a quella della ztl (a partire dalle 21.30)".

E si è parlato pure di sicurezza. "I controlli sono pochi – ha ripreso Mataloni –. Sarebbero utili nuove telecamere di videosorveglianza e una illuminazione migliore nel parco della Vecchia Pescheria: a breve installeremo l’edicola di Sant’Anna, la patrona del nostro quartiere, e vorremmo evitare atti vandalici. Infine, i residenti anziani chiedono che da maggio a settembre, cioè quando il mercatino del giovedì viene spostato sul lungomare Lepanto, di mettere qualche bancarella sul lungomare Palestro, dove invece non ci sono mai".

Giorgio Giannaccini