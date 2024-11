"Basta incidenti: più luci e dissuasori in zona IV Marine"

"Basta con tutti questi incidenti, in zona IV Marine servono illuminazione e un dissuasore di velocità". Lo afferma Mirella Franco, residente del quartiere più a nord della città e già consigliera comunale, a margine dell’investimento di una 67enne da parte di un uomo al volante di una Ford.

L’episodio, avvenuto poco dopo le 19.30 di giovedì, si è verificato in via Colombo, nei pressi della rotonda che sorge di fronte al supermercato del rione IV Marine. Il luogo è infatti spesso teatro di incidenti, purtroppo. "Quello accaduto l’altra sera è l’ennesimo che si verifica da quelle parti – denuncia Mirella Franco –. I problemi sono diversi: prima di tutto, chi proviene da sud continua a transitare dritto senza accorgersi di dover imboccare la rotonda. Poi c’è scarsa illuminazione. In generale, non credo che serva imporre dei limiti di velocità, ma basterebbe installare dei dissuasori e predisporre più punti luce. Ricordo che nel corso degli anni, sulla statale Adriatica ci sono stati due morti e diversi investimenti".

Ma non è tutto: "anche in via Generale Dalla Chiesa – conclude Franco – ecco un’altra situazione di pericolo: c’è un solo attraversamento pedonale, con le strisce pedonali e la segnaletica che non si vedono. Anche qui occorre aumentare l’illuminazione".