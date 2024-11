"Basta investimenti sulla statale. Sabato blocchiamo la strada"

Il comitato Cea si dice pronto a bloccare la statale Adriatica per tenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale, e per protestare conto la mancata installazione dei semafori a chiamata.

Il gruppo dei residenti di Fontespina, rappresentati da Angelo Broccolo, Siria Carella ed Emanuele Cognigni, è intervenuto anche nei giorni scorsi in seguito all’ennesimo investimento di una donna che stava attraversando la strada statale, all’altezza dell’incrocio con via Pigafetta, ed è stata urtata da un’auto che procedeva in direzione nord, battendo contro il parabrezza che è andato in frantumi. Così il comitato ha annunciato un blocco della statale Adriatica per sabato 23 novembre, alle 10.30, per protestare e far sentire la propria voce.

Già qualche mese fa il comitato aveva chiesto l’installazione, prima possibile, di semafori a chiamata, considerati più sicuri e in grado di rallentare effettivamente i veicoli che, a detta dei residenti, "in quel tratto sfrecciano come bolidi. Siamo un comitato spontaneo di cittadini impegnato a fare sì che chi governa risolva problemi in modo fattivo – ha fatto sapere Angelo Broccolo –. Nonostante i nostri appelli siano rimasti inascoltati, noi non molliamo e, come promesso, essendo scaduti i termini che ci eravamo dati, sabato 23 novembre, alle 10.30, valutiamo di operare il primo blocco della statale per protestare contro la mancata istallazione dei semafori a chiamata. Invitiamo tutti in strada".

I dettagli della protesta saranno resi noti nei prossimi giorni. Nel mese di luglio, dopo l’ennesimo investimento di una donna proprio all’incrocio con via Pigafetta, lo stesso punto dove l’altro ieri è stata investita una anziana, il comitato Cea era stato a colloquio con il sindaco Fabrizio Ciarapica ed era stato promesso un intervento, sulla base della richiesta del comitato. Ma a detta dei rappresentanti fino a ora nulla è stato fatto e il comitato Cea ha ritenuto opportuno far sentire di nuovo la sua voce, anche in seguito all’episodio dell’altro giorno: l’ennesimo investimento fotocopia.

"Vogliamo i tabelloni luminosi segnalatori di velocità, i semafori a chiamata. E il limite dei 30 chilometri orari in prossimità della chiesa di San Carlo. Non è stato fatto nulla dallo scorso luglio" hanno concluso amareggiati.

Chiara Marinelli