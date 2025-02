"Basta proclami: posti di polizia negli ospedali"

Dopo l’aggressione subita da un infermiere al pronto soccorso di Civitanova, la Uil Fpl Macerata dice "basta alle frasi di circostanza, siamo delusi dal solito teatrino dopodiché chi è in prima linea, al pronto soccorso come altrove, si trova ancora da solo, a presidiare ogni giorno un sistema di cure che richiederebbe una revisione totale ma che in fondo nessuno ha davvero intenzione di ripensare per renderlo migliore".

Parole dei segretari regionale, Marcello Evangelista (nella foto), e territoriale, Andrea Santavicca che annunciano una cambio di passo. "Ci rivolgeremo anche al prefetto, oltre che a chi dirige e amministra la nostra azienda sanitaria, perché senza ulteriore indugio vengano convocati i sindacati e perché, per provare ad arginare insieme, con azioni concrete ed efficaci, questa preoccupante deriva, occorre, come sempre, meno autoreferenzialità e più condivisione e assunzione di responsabilità".

Per i sindacalisti è arrivato il momento di dire "stop ai proclami e alle frasi di circostanza. Occorrono soluzioni strutturali e subito, serve una postazione di vigilanza fissa in ogni pronto soccorso e un sistema di video sorveglianza efficace, che non abbia punti ciechi". Uil Flp insistono: "non è più sufficiente intensificare i passaggi delle forze dell’ordine al pronto soccorso, non basta togliere la maniglia esterna dalla porta che separa la sala di attesa dal triage come a Civitanova o mettere un separè come accade a Macerata. E di sicuro non serve, anzi è più riprovevole delle vili aggressioni subite, tentare di dissuadere il personale in servizio dall’informare e dal coinvolgere il sindacato quando si verificano questi fatti".

Quindi, l’amara consapevolezza "che negli ultimi mesi le aggressione ai danni del personale sanitario che opera nei pronto soccorso sono aumentate, ma tutto è rimasto come prima e stride che anche i nostri continui solleciti e interventi a sostegno di chi chiede di poter lavorare in sicurezza, siano caduti nel vuoto. E, intanto, nessuno si è degnato di convocare i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori, per confrontarsi su possibili soluzioni. Questo la dice lunga".

Insieme il pensiero all’infermiere picchiato "che oltre alla conseguenze dell’aggressione subita sul piano fisico, dovrà fare i conti anche con gli effetti di natura psicologica".

Lorena Cellini