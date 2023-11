"Basta schiamazzi, tre vie off-limits"

Divieto di transito il venerdì e il sabato lungo tre strade del borgo marinaro (le vie Nave, Carena e Conchiglia), un provvedimento anti movida selvaggia varato dal Comune in via sperimentale e solo per venti giorni, fino al 25 novembre.

E’ la risposta dell’amministrazione all’esasperazione dei residenti che certe notti vivono condizioni di poca sicurezza e scarso ordine pubblico provocate da centinaia di giovani che in questa zona - che è anche area di spaccio - gravitano e che, anche complice l’alcool, sono protagonisti di atti vandalici, risse, schiamazzi. Nell’ordinanza firmata dal sindaco c’è la certificazione di una situazione fuori controllo. "I giovani - è riportato nel documento - durante gli incontri siedono sui gradini delle abitazioni, bevono, producono schiamazzi arrecando disturbo alla quiete pubblica. Il fenomeno crea situazioni indecorose e di degrado a causa dei rifiuti abbandonati, tra questi bottiglie e lattine, e danneggiamenti di auto in sosta. Le vie sono molto strette e la presenza massiccia di ragazzi, molto spesso in condizioni alterate da alcool eo droga, rende necessario l’intervento delle forze di polizia per riportare ordine e placare gli animi dei residenti che, esasperati, chiedono maggiore tutela e più controlli. La situazione sta progressivamente degenerando e si rischiano aggressioni e percosse".

Un quadro che i residenti denunciano da tempo per una emergenza a cui si è risposto con telecamere e ronde di controllo delle forze dell’ordine, interventi finora serviti a nulla. Adesso si prova, fino al 25 novembre, il divieto di circolazione pedonale nelle vie Nave, Carena e Conchiglia, nei tratti tra via Duca degli Abruzzi e via Lauro Rossi. Ciarapica ha firmato l’ordinanza per farla entrare subito in vigore in particolare tutti i venerdì e i sabato, a partire dalle ore 22 fino alle 6 del giorno successivo e lungo le tre strade sarà vietato il transito pedonale, con esclusione dei residenti. "Tolleranza zero per chi disprezza le regole e minaccia la serenità dei residenti. Sono ripetute le segnalazioni di grida, schiamazzi e degrado nel weekend - dice ancora il sindaco Ciarapica a commento del provvedimento adottato - e nell’ultimo periodo anche di episodi preoccupanti. Questo provvedimento si aggiunge ad una serie di interventi urgenti, già deliberati e condivisi con il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica Tra questi il potenziamento del sistema di video sorveglianza con l’installazione di nuove telecamere e dell’impianto di pubblica illuminazione nelle vie interessate al fenomeno".