‘Bastarde’ ma combattenti

Andrà in scena oggi alle 21,15, al teatro Piermarini, l’anteprima nazionale si ’Bastarde senza gloria. Una per tutte’, spettacolo di Gianni Quinto con un cast tutto al femminile composto da Elisabetta Mandalari, Sabrina Pellegrino, Valentina Olla, Gegia, Manuela Villa, Giulia Perini ed Eugenia Baldanzello; adattamento e regia di Siddhartha Prestinari. La particolarità di questa pièce è innanzitutto legata al fatto che le prove generali si sono tenute nella campagna matelicese, alla Tenuta Grimaldi, sopra Terricoli, "luogo incantevole e immerso nel verde, che abbiamo scoperto idoneo per il lavoro" ha dichiarato Federico Perrotta della società produttrice Uao Spettacoli. Inoltre il tema sociale centrale di questa commedia dal taglio drammatico è attualissimo, con delle donne sul ring della vita a combattere per difendere i propri diritti, in un braccio di ferro con i propri dirigenti d’azienda. Le donne della fabbrica, madri, mogli, amanti, straniere, mostrano la loro complessità e fragilità, ma con fiera ironia, arrivano a rinascere. L’imprevedibile finale sorprenderà il pubblico.

Per prenotazioni: 0737-781811 o biglietteria 0737-85088, 333-5001699 e biglietterie vivaticket online.

m. p.