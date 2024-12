Bastonate sotto casa. Denunciati i due aggressori

Indagine lampo dei carabinieri di Porto Recanati che sono riusciti a individuare i due responsabili dell’aggressione avvenuta domenica sera in viale Europa, dove era stato preso a bastonate in testa un muratore albanese di 46 anni, poi finito in ospedale. Si tratta di due suoi connazionali, un operaio di 35 anni residente a Loreto e un disoccupato 37enne di Porto Recanati, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che sono stati denunciati per il reato di lesioni aggravate.

Stando alle indagini dei militari dell’Arma, domenica verso le 21 i due albanesi si erano diretti lungo viale Europa per aspettare sotto casa il 46enne, che abita con la famiglia in un condominio presente proprio su quella strada. Subito dopo, con una spranga di ferro, il 35enne e il 37enne lo avevano colpito ripetutamente e con violenza prima in testa e poi sul corpo. Tant’è che il pavimento e i muri dei porticati là attorno erano rimasti sporchi di sangue, con diverse chiazze visibili a occhio nudo. A quel punto i due balordi avevano tagliato la corda, facendo perdere le proprie tracce. Poco dopo il 46enne era stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati.

Dopo le prime cure del caso, gli operatori sanitari lo avevano caricato sul mezzo e portato all’ospedale di Civitanova in brutte condizioni. E infatti i medici della struttura sanitaria lo avevano ricoverato, senza perdere tempo. Ma da lì sono cominciate le attività investigative dei carabinieri della caserma di Porto Recanati che, per prima cosa, erano andati sul posto con una pattuglia per effettuare i rilievi di rito. In seguito, anche grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza comunale, sono riusciti a risalire in pochi giorni ai due presunti autori del pestaggio che adesso pagheranno a caro prezzo le conseguenze del loro gesto scellerato.

Giorgio Giannaccini