Bastone estensibile in dotazione ai vigili

Polizia locale operativa in città anche con il bastone estensibile. Un presidio per garantire la sicurezza che entra a far parte del bagaglio degli agenti impegnati sulla strada, già composto dall’arma (una pistola semiautomatica Glock), dallo spray urticante e dalle manette. Sono state approvate le disposizioni operative per l’utilizzo di quello che tecnicamente si chiama "distanziatore" da parte dei vigili urbani di Civitanova.

Il dirigente ha firmato l’atto ed è stato affisso all’interno della caserma di via Marinetti il regolamento che disciplina l’utilizzo del bastone estensibile, che non è considerato un’arma, ma uno strumento di autodifesa. "È una dotazione di reparto, lo potrà utilizzare chi ha frequentato il corso preparatorio, e viene impiegato nei servizi esterni. E’ un ulteriore strumento di auto protezione, già operativo, ne abbiamo acquistati quindici e risponde alle disposizioni del decreto legislativo del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ha uno scopo esclusivamente difensivo", spiega il comandante della polizia locale civitanovese, Christian Lupidi.

Gli atti amministrativi che accompagnano l’ingresso del bastone distanziatore-estensibile in caserma precisano che "la finalità, quale strumento di autosoccorso non classificato come arma, è palesemente preventiva rispetto alle possibili aggressioni, in un’ottica di tutela della sicurezza dell’appartenente alla Polizia Locale, con esclusione dell’offesa, che è caratteristica propria delle armi tecnicamente e normativamente classificate come tali".

Il limite giuridico giustificativo dell’uso di questi strumenti anti aggressione "incontra perciò il confine previsto dalla scriminante della legittima difesa, contemplata nell’articolo 52 del Codice Penale, secondo cui - precisa Lupidi - la liceità del loro uso s’impernia sulla necessità di respingere una violenza, per meri fini difensivi, allo scopo di disarmare o rendere innocui eventuali aggressori. L’utilizzazione lecita degli anzidetti strumenti, quindi, presuppone ed implica il verificarsi di precise condizioni, ossia che un’immediata e attuale offesa pericolosa sia messa in atto nei confronti del pubblico ufficiale, che essa sia ingiusta e che la subitanea reazione posta in essere da questo, impiegando lo strumento difensivo del bastone distanziatore, così come dello spray, sia a quella proporzionata".