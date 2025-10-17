Battaglia contro la discarica: "Traffico, pedoni e smog. Strade inadatte ai camion"

"Dimostreremo l’impraticabilità del percorso per i mezzi pesanti". Affila le armi il comitato No Discarica Macerata, che domani mattina farà con un camion una simulazione del percorso ipotizzato per far raggiungere ai mezzi dei rifiuti gli possibili nuovi siti di discarica nel territorio del capoluogo, in contrada Botonto il primo e in contrada Cervare il secondo. I residenti useranno un mezzo pesante dalle caratteristiche simili a quelli utilizzati per il trasporto dei rifiuti in discarica: partirà da Piediripa per poi risalire verso Macerata da via Pancalducci e attraversare corso Cairoli, via Pace, contrada Botonto e contrada Cervare. Il percorso seguirà fedelmente l’itinerario ipotizzato per i futuri conferimenti. Scopo dell’iniziativa – dicono dal comitato – "è evidenziare che il criterio preponderante utilizzato nello studio dell’Università Politecnica delle Marche (che ha stilato la classifica delle aree idonee a ospitare la discarica), basato sulla distanza dei nuovi siti dal Cosmari, è contraddetto dall’impraticabilità del percorso ipotizzato". Secondo il comitato, se il percorso fosse modificato, ci sarebbe uno slittamento nelle posizioni dei siti di contrada Botonto (al primo posto nella classifica) e contrada Cervare (quinto posto).

Il fronte del no alla discarica evidenzia una serie di criticità che caratterizzano il tragitto ipotizzato. "L’intero percorso (uscita superstrada di Piediripa, via Bramante, via Pancalducci, corso Cairoli, via Pantaleoni, via Pace) è costituito da strade urbane ad altissima intensità di traffico, con frequenti incolonnamenti in prossimità dei semafori (zona cimitero) e riduzione delle corsie per presenza di veicoli parcheggiati, oltre che un’importante presenza di pedoni – ragionano dal comitato –. Inoltre, le strade extraurbane di contrada Alberotondo, contrada Botonto e contrada Cervare hanno un’elevata pendenza e un difficile accesso; contrada Botonto, nello specifico, è una strada di ridotte dimensioni dove sono presenti numerose piante di specie protette ai suoi margini e un fondo inadeguato al traffico pesante". E ancora: "Il transito dei mezzi pesanti diretti in discarica avverrebbe in prossimità del centro storico e delle zone residenziali, che sono densamente abitate e molto frequentate, con rischi concreti per la sicurezza di pedoni e automobilisti". Per il comitato "si incrementerebbe poi l’inquinamento ambientale e acustico in zone soggette a traffico limitato e prossime a siti turistici di notevole importanza e rappresentativi per la città (ad esempio lo Sferisterio), con impatti negativi su viabilità e valore delle zone coinvolte".