Battaglia sull’eolico:: "Non porta vantaggi alle popolazioni locali"

"Sbagliato giustificare la realizzazione dei parchi eolici". Il sindaco di Caldarola Giuseppe Fabbroni (foto) replica al presidente di Legambiente Marche Marco Ciarulli: "Demonizzare la realizzazione degli impianti eolici – aveva detto quest’ultimo – non favorirà né l’ambiente né le tasche di famiglie e imprese". Ma i sindaci che da mesi si battono con i comitati contro i mega impianti non ci stanno. "Non siamo contrari alla transizione energetica, anzi siamo consapevoli della necessità di superare la produzione di energia da fonti fossili – ribadisce Fabbroni –. Ma non vogliamo che questa transizione avvenga in maniera disordinata, senza coinvolgimento delle comunità locali. Ciarulli cerca di giustificare la realizzazione di grandi impianti con il rischio del crescente inquinamento da gas metano e con la crescita delle bollettei. È falso. Non è vero che alla crescita delle fonti rinnovabili corrisponde un risparmio nelle bollette. L’energia prodotta dai grandi impianti non è destinata al consumo locale, ma alla rete nazionale".

Passa quindi alle proposte: "Vanno sospesi i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale dei progetti a oggi presentati fino alla definizione di un corretto quadro programmatico a cui debbono partecipare le comunità locali. La Regione si impegni a elaborare velocemente un piano, per l’individuazione delle aree idonee e non idonee, tenendo conto che le aree appenniniche debbono essere considerate non idonee per i maxi impianti eolici e fotovoltaici. Al governo chiediamo l’approvazione di una legge nazionale di tutela del suolo e ai Comuni la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, che possono consentire effettivi vantaggi in termini di risparmio alle popolazioni locali. L’auspicio è che tutti coloro che hanno a cuore una corretta transizione energetica, compresa Legambiente, vogliano convergere su queste proposte".