"Battigia e dislivelli, competente il Comune"

"La zona che separa la battigia dall’area in concessione ai balneari è di pertinenza pubblica, pertanto non è compito dei concessionari ripianare il dislivello provocato dalla risacca". E’ questa la precisazione dei balneari, a fronte del problema sollevato da un bagnante e da una disabile che per risalire in spiaggia dopo un bagno con la carrozzella, è dovuta ricorrere all’aiuto di alcuni volontari presenti. I balneari, fanno sapere, condividono in pieno la segnalazione, tanto che loro stessi, qualche tempo fa, hanno fatto presenti le difficoltà che sul lungomare sud creano maree e risacca. "Il ripianamento è periodicamente necessario - è la loro precisazione - ma deve essere il Comune a provvedere".