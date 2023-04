Battiston al taglio del nastro

Sarà Giuseppe Battiston ad inaugurare la nona edizione del Civitanova Film Festival, che prevede una programmazione di tre mesi. Il via venerdì 19 maggio alle 21.30, al cineteatro Cecchetti, con ospite proprio Battiston, per la proiezione del film ’Io vivo altrove’, alla quale seguirà un dibattitoo (ingresso 4 euro). Per Battiston, tre volte miglior attore non protagonista ai David di Donatello (La passione, Non pensarci e Pane e tulipani) e con due Nastri d’Argento in bacheca (Perfetti sconosciuti e Senza arte né parte), ’Io vivo altrove’ rappresenta il debutto in regia. La prima parte del CFF (Civitanova Film Festival) proseguirà sabato 20 maggio, sempre al Cecchetti alle 17.30, con il film ’La donna che visse due volte’, di Alfred Hitchcock (ingresso gratuito) e, dopo una pausa, alle 21.15 ’Amusia’ e il successivo incontro con il regista Marescotti Ruspoli e con l’attrice Carlotta Gamba (ingresso 4 euro). Domenica 21 maggio si concluderà la prima parte della nona edizione con la proiezione alle 18.15 del cortometraggio ’Dalle macerie verso la luce’, realizzato dai ragazzi dell’istituto ’Da Vinci’ di Civitanova, e alle 21.15 del documentario ’Aftershock - La terra tremano’ e l’incontro con Giorgio Felicetti (ingresso libero). Il 18 e il 19 maggio, alle 9.30, i direttori artistici Peppe Barbera e Michele Fofi incontreranno gli alunni dell’istituto di via Tacito.