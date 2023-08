Battistoni organizza Forza Italia

"Desidero innanzitutto ringraziare il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, per la fiducia che mi ha dimostrato nominandomi come nuovo responsabile dell’organizzazione del partito. Un compito di grande responsabilità ma che assumo con spirito di servizio e grande entusiasmo". Lo dichiara in una nota il deputato azzurro e vice presidente della Commissione Ambiente alla Camera, Francesco Battistoni. "Ringrazio anche Gregorio Fontana per l’ottimo lavoro svolto fino a ora - aggiunge -. Garantirò naturalmente il massimo impegno e la passione necessaria per dare il mio contributo al partito. E la mia priorità, in questa nuova veste, sarà quella di avere un dialogo costante con tutti, fatto di continui confronti e di condivisioni nelle scelte, perché il nostro obiettivo comune è quello di far crescere i valori, gli ideali e lo spirito con i quali, oltre trent’anni fa nacque Forza Italia". "Un pensiero infine - conclude il deputato Francesco Battistoni - lo voglio dedicare al nostro presidente Silvio Berlusconi, che trent’anni fa ebbe la geniale intuizione di fondare un partito che a oggi è ancora forte, coeso e coerente come dimostra, fra l’altro, la grande partecipazione dei cittadini alla campagna di tesseramento". Battistoni, nello svolgere il nuovo compito assunto, auspica nella collaborazione di tutti gli appartenenti, marchigiani e non solo, a Forza Italia.