Bazzoli: "Da parte del Comune poca attenzione per l’ambiente"

"La Bandiere verde, la Bandiera blu, bei riconoscimenti e belle iniziative portate avanti dalle scuole civitanovesi, peccato che non corrispondano a una reale attenzione per l’ambiente e per la città da parte dell’Amministrazione". E’ il pensiero di Laura Bazzoli, esponente di "Ascoltiamo la città" critica verso politiche "che agiscono prontamente a favore di una cementificazione selvaggia, ma che sono poi in prima fila quando si tratta di riscuotere premi e riconoscimenti per progetti ambientali sul lavoro di insegnanti e alunni". Chiede "quale città si stia progettando per questi bambini che vengono educati con così tanta cura al rispetto dell’ambiente, dov’è una buona rete di piste ciclabili che alleggerirebbe notevolmente il traffico e perché in molti edifici pubblici sono ancora accesi i riscaldamenti, con impianto centralizzato gestito dal Comune, nonostante le altissime temperature?". Ma soprattutto pone l’accento sui "tempi di bonifica dell’area inquinata nella zona sud della città, sulle spiagge libere che diminuiscono a favore di campi da padel o complessi turistici".