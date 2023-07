Beach volley, al via la sfida tra chalet

Ieri è iniziato il torneo di beach vollley tra gli chalet, a livello non professionistico, per decretare il "Re e la Regina" di Civitanova. Dodici gli stabilimenti coinvolti. Se ieri è stato tempo delle eliminatorie allo chalet Ippocampo per il girone femminile e al Re Sole per quello maschile, oggi si disputeranno i due gironi e i vincitori di questa domenica si contenderanno il titolo di Re e Regina degli chalet mercoledì 9 agosto alla Iplex Arena, prima delle finalissime del valoroso trofeo King & Queen beach volley. Una nuova proposta sportiva nell’estate civitanovese.