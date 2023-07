Beach volley, ecco il nuovo campo

Doppio taglio del nastro al Parco Pegaso, dove il via alla seconda edizione del "Fra Day", il torneo a sfondo benefico dedicato alla memoria di Francesco Vico, è coincisa con l’inaugurazione del nuovo campo da beach volley. Presenti all’evento le stelle del volley Osmany Juantorena e Giacomo Sintini, l’attore Andrea Roncato, il sindaco Andrea Staffolani e l’assessore al turismo Desirée Lupi. "Essere riusciti a consegnare il campo da beach in tempi record agli organizzatori del FraDay ha fatto sì che questa iniziativa alla quale tutti noi siamo legati si svolgesse al meglio – ha affermato Lupi –. Sono felice di vedere molti bambini e ragazzi entusiasti di utilizzare questo nuovo spazio ricreativo e sportivo da mattina a sera. Un ringraziamento ai grandi nomi dello sport che hanno partecipato e contribuito allo scopo benefico di questo splendido evento". I fondi raccolti nella due giorni (circa dieci mila euro) attraverso la cena e l’asta benefica (erano in palio maglie di giocatori di calcio, volley e un paio di scarpe autografate di Juantorena) saranno destinati all’associazione Giacomo Sintini, che sostiene la lotta contro la leucemia, i linfomi e il mieloma, e ai Padri Passionisti di Morrovalle.