"Beauty & The Rocks", domani il concerto sul palco del Bar Teatro

Domani sera, al Bar Teatro di Villa Potenza, il rock è donna con "Beauty & The Rocks", band che celebra la potenza e la versatilità delle voci femminili che hanno scritto la storia del rock dagli anni ‘80 ai 2000. La scaletta attraverserà canzoni di Joan Jett, Blondie, No Doubt, Garbage, Pink, Guano Apes e Alanis Morissette. A guidare questo tributo al rock sarà Queen Ludy (Ludovica Gasparri, foto), poi Mark Money alla chitarra (Marco Guadagnoli), Frank Kapo al basso (Francesco Caporaletti), Rick Specas alla batteria (Riccardo Speca) e Sweet Blondie ai cori (Serena Angeletti). Dopodomani invece si inizia alle 12: Peppe The Singerman e Max Ruggeri – alias le "Pistole dell’Amore" – accenderanno il palco durante un pranzo marchigiano doc. La sera, Police in acustico al Barlume Music Bar di Sambucheto (Montecassiano), dove alle 19 il duo "Fall Out" reinterpreterà le immortali hit dei The Police in una chiave acustica; voce e basso di Angelo Casagrande, chitarra di Stefano Ubaldini.