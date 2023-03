Bebè nel mondo che vorrei Spettacolo per i più piccoli

Sabato, alle 16, al teatro Don Bosco, appuntamento con l’operina musicale "Bebè nel mondo che vorrei". Lo spettacolo è stato programmato in vista del decimo anniversario della Giornata internazionale della felicità istituita dall’Onu e celebrata il 20 marzo. Nell’ambito delle iniziative legate al progetto "Macerata Città dei bambini" il Comune ha scelto uno spettacolo che racconta ai più piccoli i loro diritti sanciti dalla Convezione Onu. L’iniziativa è stata curata dalla Compagnia teatrale di Firenze "Attori & Convenuti" ed ha ricevuto il sostegno del Garante regionale per i diritti alla persona.

"Il Garante non può che appoggiare e sostenere – dichiara il Garante regionale, Giancarlo Giulianelli – tutte quelle iniziative chiamate a promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza". "Tutti hanno il diritto di essere felici – spiega l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta –, in primis i bambini. L’iniziativa vuole essere un’occasione di spensieratezza da vivere insieme alla famiglia". Lo spettacolo è stato scritto dagli avvocati Alessandra Tilli e Gaetano Pacchi ed è liberamente tratto da libro "Bebè nel mondo che vorrei. Piccoli racconti sui diritti dei piccoli" di Alessandra Tilli. Protagonisti i diritti, vissuti e narrati da una famiglia di mucche e altri animali. Sul palcoscenico la compagnia teatrale fiorentina, porta anche tre piccoli attori che danno voce alla Convenzione dei diritti dei bambini e a due apine coinvolte in una storia di violazione del diritto al gioco. Lo spettacolo rappresenta il viaggio di Bebè, verso un mondo dove si aspira alla felicità, alla giustizia e al rispetto dei diritti. Il viaggio di Bebè e dei suoi amici si concluderà con una scoperta che cambierà la loro vita. Ingresso gratuito.