Beccati a spacciare in un bar: tunisini espulsi

Spaccio in centro, quattro tunisini nei guai per i controlli della Guardia di finanza in un bar. Uno aveva 17 dosi di eroina nascosti in bocca. Il bilancio delle fiamme gialle della Compagnia di Civitanova, dopo una operazione antidroga portata avanti anche con le unità cinofile, è di due tunisini denunciati a piede libero e altri due segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. Tre sono stati espulsi perché non in regola con il permesso di soggiorno. Tutto è avvenuto in un bar del centro. Qui gli agenti hanno assistito alla consegna di un involucro tra due maghrebini, che spacciavano evidentemente sotto i loro occhi. Il pacchetto intercettato dai finanzieri conteneva mezzo grammo di cocaina. Dagli ulteriori approfondimenti, fatti con l’uso delle banche dati, rilevato che i due avevano ricevuto un decreto di espulsione dal Prefetto di Macerata e sono stati trasferiti al centro di permanenza temporanea di Potenza, in attesa dell’espulsione dal territorio italiano. Nel corso del servizio, gli uomini della guardia di finanza hanno anche controllato, sempre all’interno del bar, altri due uomini, pure tunisini; uno aveva occultato in bocca 17 dosi di eroina, per un totale di 6 grammi e mezzo, e in tasca 1,35 grammi di hashish. L’altro, invece, oltre ad essere stato trovato in possesso di 0,60 grammi di hashish, non era in regola con il permesso di soggiorno. Pertanto, a suo carico è stato emesso il decreto di espulsione e l’ordine di lasciare il territorio nazionale, a firma del prefetto e del questore. Dei quattro fermati, due sono stati denunciati a piede libero alla procura della Repubblica, rispettivamente per spaccio e per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre gli altri due sono stati segnalati alla prefettura per uso personale. La droga è stata sequestrata.

l. c.