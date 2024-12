Bed and breakfast a luci rosse. Scattano la chiusura e due denunce

Un giro di prostituzione nel bed&breaksfast è stato scoperto dai carabinieri, che hanno denunciato un uomo e una donna di Mogliano. Sono state le segnalazioni di andirivieni sospetti dalla struttura alberghiera a far scattare le indagini da parte dei militari dell’Arma.

Nei giorni scorsi i carabinieri di Mogliano hanno effettuato il sequestro preventivo di una struttura ricettiva che si trova a Mogliano, nelle vicinanze del confine con il territorio di Petriolo, in esecuzione di un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata. Il provvedimento è scattato in seguito a una indagine avviata dai carabinieri di Mogliano, cominciata nel mese di agosto scorso, indagine che ha portato alla denuncia di due persone, un uomo di 53 anni e una donna di 76 anni, entrambi residenti nel Maceratese. I due sono accusati di favoreggiamento della prostituzione e di locazione a scopo di esercizio di casa di prostituzione in concorso: l’uomo risulta essere il gestore del b&b di Mogliano, mentre la donna è la proprietaria della struttura ricettiva. I due – secondo l’accusa – sarebbero stati a conoscenza delle attività di prostituzione che sarebbero state praticate nelle camere.

Erano state diverse le segnalazioni di movimenti sospetti in quella struttura. Dalle indagini, svolte dai carabinieri attraverso una serie di controlli e appostamenti che sono andati avanti per diverso tempo, è emerso che nella struttura ricettiva veniva esercitata la prostituzione da parte di due donne, una brasiliana e una romena, che ricevevano clienti e sponsorizzavano la loro attività anche attraverso la pubblicità su siti internet dedicati proprio a incontri a luci rosse con escort. Il quadro probatorio prodotto dai militari dell’Arma, condiviso dall’autorità giudiziaria di Macerata, ha permesso nei giorni scorsi di mettere i sigilli alla struttura ricettiva.

Chiara Marinelli