Befana in moto per i bambini ricoverati al Salesi

Il Moto club Franco Uncini in visita all’ospedale di Pediatrico Salesi di Ancona con a cavalcioni della moto la Befana. L’originale iniziativa si è realizzata grazie al Moto club Franco Uncini, Moto club Mariotti e le Centaure On The Road. Ad accogliere i motociclisti al Passetto il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e il suo vice Giovanni Zinni. Alla manifestazione ha preso parte anche il campione del Mondo Franco Uncini: "Ritorniamo sempre ben volentieri al Salesi, sottolinea Uncini. È un compito prioritario per noi donare un sorriso ai bambini che spesso sostengono con grande forza i loro genitori nonostante la tristezza di ritrovarsi a trascorrere l’Epifania in ospedale invece di essere a casa con le loro famiglie".

La carovana di moto, scortata dalle pattuglie della polizia Municipale di Ancona e Castelfidardo, ha effettuato tre giri intorno all’ospedale dando la possibilità ai bambini, che non potevano uscire dalle loro stanze, di vedere le Befane sfilare attraverso le vetrate. Subito dopo le moto, decorate con i colori vivaci, sono entrate all’interno della struttura ospedaliera con le befane in sella che hanno subito iniziato a distribuire doni ai piccoli pazienti. La mattinata si è conclusa con un momento musicale con il coro "Andrea Grilli" di Sirolo che ha intonato alcuni canti natalizi.