Beffa Sangiustese, il Castello passa al 91esimo

SANGIUSTESE VP

1

CASTELFIDARDO

2

SANGIUSTESE VP (4-3-3): Monti; Marini, Pigini, Vieira (34’ st Tombolini), Omiccioli; Sopranzetti, Monachesi (43’ st Del Gobbo), Sfasciabasti; Del Brutto (47’ st Lattanzi), Tulli, Palmieri (17’ st Trillini). A disp.: Cingolani, Calcabrini, Ferrari, Formentini, Morresi. All. Mercanti (Giandomenico squalificato).

CASTELFIDARDO (4-3-3): Sarti; Morganti (28’ st Fabiani), Imbriola, Rotondo, Fabbri; Nacciarriti. (37’ st Evangelisti), Miotto, Fossi (13’ st Pedini); Nanapere, Guella, Kurti (13’ st Braconi). A disp.: Schirripa, Cannoni, Marzuolo, Graciotti Lucio, Graciotti Loris. All. Giuliodori.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 29’ Kurti, 41’ Monachesi, 46’ st Nanapere.

All’ultimo assalto il Castelfidardo condanna la Sangiustese Vp alla quinta sconfitta casalinga, un passo falso pesante per una formazione condannata a fare punti per risalire dal penultimo posto. E pensare che i rossoblù partono bene e si fanno vedere in attacco con le conclusioni di Marini (7’) e Tulli con il portiere che si rifugia in angolo. Al primo tentativo il Castelfidardo fa centro: è il 29’ quando Kurti si fa trovare pronto a sfruttare nel migliore dei modi il cross proveniente dalla sinistra. La Sangiustese potrebbe pareggiare (33’) con De Brutto, ma l’azione sfuma, mentre poco dopo lo stesso giocatore a tu per tu con il portiere non riesce a superarlo, poco dopo Sarti si ripete sullo stesso attaccante. Al 41’ la Sangiustese perviene al pareggio al termine di un’azione insistita: la conclusione di Monachesi può essere stata deviata.

Nella ripresa è positivo l’approccio della Sangiustese che tenta la via del gol con le iniziative di Monachesi (9’), il cui assist non arriva per un soffio a Palmieri, e con il giocatore (14’) anticipato sul momento più bello. Ci prova Trillini (24’) ma è debole la sua conclusione dal limite. Si fa vivo il Castelfidardo verso il finale: gli ospiti sfiorano il vantaggio (40’), che ha con Braconi (45’) una buona opportunità fino a quando al (46’ st) Nanapere trova il gol sugli sviluppi di un angolo.