Bel gesto dell’Asd Nordic Walking. Manichino per Rianimazione: "I soccorritori potranno essere ancor più specializzati"

Venerdì, alle ore 17, nella sala Auditorium ex Banca Marche, in via Padre Matteo Ricci 2, nel corso di un apposito incontro, la Asd Nordic Walking, Ad Astra Macerata donerà alla Unità Operativa Complessa di Rianimazione dell’ospedale di Macerata un manichino destinato a essere usato per specifici e avanzati corsi di formazione di rianimazione cardipolmonare. I promotori dell’iniziativa sono Simonetta Barucca e Marco Capponi, istruttori federali della Scuola Italiana Nordic Walking, che hanno mantenuto fede ad un impegno. "E’ un modo per ringraziare, in particolare, il dottor Emanuele Iacobone e la dottoressa Milena Mirabile - spiega la Barruca, presidente dell’associazione maceratese - che l’8 ottobre 2022 hanno salvato un atleta nel corso della sesta tappa del campionato italiano di nordic walking agonistico, all’Abbadia di Fiastra". Era una situazione difficile, visto che l’uomo, un 56enne abruzzese, era stato colto da un infarto: all’inizio, sembrava essersi ripreso dopo il malore e voleva rialzarsi. Ma poi ha perso i sensi ed è ricaduto di nuovo a terra. "Basti pensare – evidenzia la Barucca – che ha avuto ben cinque arresti cardiaci". I soccorsi sono arrivati subito, poiché l’organizzazione aveva predisposto l’assistenza sanitaria con la Croce Rossa per ogni eventuale emergenza. "Noi, però, nelle nostre manifestazioni chiediamo la disponibilità di un rianimatore. Si dice sempre che andrà tutto bene, e spesso per fortuna è così. Ma poi le cose accadono. E anche se i nostri atleti si sottopongono tutti a rigorosa vista medica, compresa la prova da sforzo, è bene non farsi trovare impreparati". E infatti, all’Abbadia di Fiastra c‘erano anche l’anestesista-rianimatore di Macerata, Emanuele Iacobone, e l’ematologa Milena Mirabile, il cui intervento è stato decisivo. Hanno alternato massaggio cardiaco, ventilazione e defibrillatore della Croce Rossa, usato per quattro volte, nell’arco di una ventina di minuti, fino all’arrivo della eliambulanza. Quindi, anche grazie ai farmaci somministrati con il personale del 118, il 56enne è stato stabilizzato e portato al Lancisi. "Dopo quell’episodio, fortunatamente finito bene, abbiamo deciso di dare vita a ’Defibrilla Macerata’ per una raccolta fondi attuata con varie modalità, compresi mercatini e concerti di beneficienza. Abbiamo incontrato tanta sensibilità da parte dei maceratesi, tanto che abbiamo raccolto 10mila euro. Ed è con questi soldi che abbiamo acquistato il manichino che ora doniamo alla Rianimazione dell’ospedale". Si tratta di un manichino altamente performante, uno strumento molto avanzato, visto che riproduce tutte le caratteristiche di un essere umano, compreso respiro e polso, e sarà usato per organizzare corsi di formazione di elevata specializzazione per le manovre di rianimazione.

Insieme agli organizzatori, all’incontro parteciperanno tra gli altri i dottori Emanuele Iacobone, Milena Mirabile, Diego Gattari, Daniele Elisei e Antonio Di Paola. Ci sarà un approfondimento su "Quando le manovre di rianimazione cardiopolmonare fanno la differenza", moderatore Paola Nicolini, docente di Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione dell’Università di Macerata.