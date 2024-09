Belardinelli confermato alla guida della Croce Rossa

L’assemblea dei soci del comitato di Matelica della Croce Rossa ha confermato, per il suo secondo mandato, il presidente uscente Domenico Belardinelli (nella foto). Insieme con lui anche il vicepresidente Silvano Giori, i consiglieri Gessica Menichelli e Floriana Lucerti, mentre tra i consiglieri giovani è stato eletto Andrea Rosiello. Il presidente ha tenuto a ringraziare i soci, ma ha anche ammonito che serve maggior volontariato e spirito di servizio per poter mantenere le attività a cui il comitato matelicese fa fronte.

"Purtroppo a Matelica mancano i volontari – ha dichiarato Belardinelli –, i servizi giornalieri sono tanti, con circa 20 trasporti che si aggiungono a quelli già programmati. La speranza che abbiamo è che qualcosa possa cambiare a breve. Nell’attuale mese di settembre hanno iniziato sette nuovi volontari del servizio civile e ci auguriamo che possano rimanere poi, perché essere volontario o volontaria significa mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri, senza alcuna costrizione e senza avere nulla in cambio. Significa cioè mettere a frutto le proprie competenze per migliorare le condizioni di vita delle persone più vulnerabili, chiunque esse siano, ed essere consapevoli che, per quanto possa sembrarci poco ciò che facciamo, stiamo facendo la differenza, nella loro vita come nella nostra".

