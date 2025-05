Belforte, fissato il funerale di don Salvatore. Sarà celebrato dall’arcivescovo Massara

È stato fissato per domani alle 16, nella chiesa di Sant’Eustachio a Belforte, il funerale di don Salvatore Sicignano. Il parroco, di 59 anni, è morto nella notte tra martedì e mercoledì all’ospedale Torrette di Ancona, dove purtroppo era ricoverato da fine marzo a seguito di una malattia. Nella stessa chiesa oggi dalle 9.30 alle 19.30 e domani dalle 9 è allestita la camera ardente. La cerimonia funebre sarà celebrata dall’arcivescovo Francesco Massara. La comunità si stringe intorno ai fratelli Stefano e Lino, ai nipoti e ai confratelli. Dopo il funerale don Salvatore verrà accompagnato al cimitero di Fiuminata, paese di cui era originario. Aveva svolto per tanto tempo il servizio di missionario a Panama. Era arrivato a Belforte da circa tre anni. Nel periodo della guerra in Ucraina aveva attivato subito la macchina dell’accoglienza: i locali della parrocchia di San Pietro erano diventati una casa pronta a ospitare i profughi in fuga, per lo più donne e bambini. Un prete dai modi particolari e unici, che ha lasciato il segno nelle comunità in cui ha vissuto.