Belforte ritrova la sua piazza: "Riqualifichiamo il nostro borgo"

Nel giorno della Festa della Repubblica Belforte ha ritrovato la sua piazza. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Alessio Vita con l’amministrazione, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, i consiglieri regionali Pierpaolo Borroni e Renzo Marinelli, il consigliere provinciale Giorgio Pollastrelli, la vicepresidente dell’unione montana Monia Batassa e l’architetto che ha curato il progetto, Emanuele Zippilli.

"Un progetto voluto fortemente – ha detto il sindaco – e diventato realtà grazie al milione di euro del bando Pnc Sisma. Il nostro ringraziamento alle istituzioni che sono state vicine al Comune per i lavori: la Regione, la struttura commissariale e la Soprintendenza. Questa inaugurazione è il primo passo per la rivitalizzazione del nostro borgo, che ha già ottenuto diversi finanziamenti per la riqualificazione di strade e strutture strategiche e nei prossimi anni vedrà ulteriori iniziative a sostegno della rinascita e contro lo spopolamento delle aree interne".

"Su Belforte abbiamo un altro importante progetto per l’ex monastero, dove sorgerà anche una scuola di fotografia nel ricordo del compianto Lorenzo Lambertucci" ha aggiunto Castelli.