Belforte si prepara ai campionati italiani di tiro con l’arte

Belforte del Chienti nel 2026 ospiterà i XXIV campionati italiani di società di tiro con l’arco. È stato annunciato alla festa di fine anno degli Arcieri del Medio Chienti. L’associazione di Belforte del Chienti nei giorni scorsi ha riunito atleti e tesserati per un momento conviviale; hanno partecipato anche la vicesindaco Mariella Migliorelli, l’assessore Claudio Cipollari e il consigliere Carlo Santini. La realtà sportiva, che grazie al suo impegno tiene accesi i riflettori sul paese, è stata omaggiata dal Comune con una targa, simbolo di riconoscenza per il lavoro che svolge ogni anno nell’organizzazione di eventi che portano a Belforte atleti da ogni parte d’Italia e non solo. È stata l’occasione per presentare il nuovo logo dell’associazione, presieduta da Marco Feliziani, e annunciare che sarà Belforte a ospitare i campionati. "Un evento – commentano gli amministratori – che porterà in paese centinaia di atleti, accompagnati da sostenitori e famiglie".