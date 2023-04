Bella ciao in piazza della Libertà "Non tradiremo l’antifascismo"

"Settantotto anni fa antifascisti di ogni nazionalità, sesso ed estrazione sociale, divennero architetti del futuro che noi viviamo: una Repubblica democratica fondata sui valori dell’antifascismo, dove la sovranità appartiene al popolo. Affinché tutto questo non finisca, promettiamo di non tradirli". Le parole di Chiara Bonotti, presidente dell’Anpi di Macerata, insieme alle note di "Bella ciao" hanno risuonato in piazza della Libertà a conclusione delle celebrazioni organizzate per il 25 Aprile da Comune, Provincia, Anpi, Istituto storico della Resistenza (Isrec) e associazioni Combattentistiche e d’arma.

Una cerimonia che si è aperta al monumento alla Resistenza in via Cioci con la deposizione della corona di alloro, ed è proseguita in piazza della Libertà dove sono risuonati i nomi dei tanti che hanno resistito per il loro Paese. Come Vanda Pagani che a soli 16 anni consegnava le armi di nascosto ai partigiani, o il brigadiere dei carabinieri Ernesto Bergamini che, il 24 giugno 1944, cercò di mettere al riparo donne e bambini dalla rappresaglia a Pozzuolo di Camerino, ricordati da Juri Meda, presidente dell’Isrec.

"Ma resistettero anche don Felice Francalancia, don Nicola Righi, don Mario Vincenzetti e don Enrico Pocognoni, pronti a mettere a repentaglio la propria vita per restare fino all’ultimo accanto alla popolazione colpita dalle feroci rappresaglie nazifasciste – ha aggiunto Meda –. Questi uomini e queste donne resistettero, in un gigantesco sforzo corale, elevandosi sopra la sordità inerte della massa". Dopo i saluti del prefetto Flavio Ferdani e del sindaco Sandro Parcaroli (che hanno ricordato i valori della libertà e della democrazia), anche Mauro Radici, coordinatore delle Associazioni combattentistiche, ha ribadito l’importanza "di ripudiare la guerra, di conoscere e commemorare il sacrificio di militi e civili che hanno servito il Paese lungo il travagliato percorso verso un’Italia unita, libera e repubblicana. Oggi come allora ci servono cura ed educazione, educhiamoci a non servirci della storia per dividere". Il valore di ripercorrere la storia, senza il velo del tempo, è stata ribadita anche dalla presidente dell’Anpi Bonotti, che ha invitato tutti a guardarsi intorno "perché la storia ci parla. Qui dietro di noi – ha detto – c’è una via dedicata a don Minzoni, che si oppose alle violenze che i fascisti riservavano ai lavoratori. Dopo aver condannato l’assassinio del sindacalista Natale Gaiba venne aggredito e ucciso a sua volta. Morirà, quindi, per aver professato giustizia ed equità. Il fascismo è anche questo: sopraffazione e cieca violenza".

Bonotti ha ricordato anche Antonio Gramsci e Giacomo Matteotti. "Ecco, quindi, la storia – ha aggiunto – che ci mostra quanto la libertà sia un dono raro. Ce lo mostra in Ucraina, Afghanistan, Iran. La storia mostra, insegna ed indica la via ed è per questo che è sotto attacco. Spesso per modellare il presente si inizia dal passato, lo si riscrive, proponendone una versione diversa, ne si decontestualizzano i fatti, si usano parole ambigue per descrivere fenomeni che di ambiguo non avrebbero nulla, ed è così che i partigiani smettono di essere combattenti per la libertà e diventano terroristi. Abbiamo, però, una bussola che ci indica la via, la Costituzione. Seguiamola – ha concluso Bonotti – e non tradiremo la storia".