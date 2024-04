Bella esperienza culturale in Sicilia per gli alunni dell’istituto Leopardi

Hanno vissuto un’esperienza di grande valore culturale, all’insegna della spensieratezza, gli alunni della classi di quinta elementare dell’istituto comprensivo Leopardi di Potenza Picena. Nell’ambito del progetto "Filosofarte", ideato dalla maestra Lucia Spadoni, i ragazzini a marzo sono stati accompagnati dai loro insegnanti in Sicilia, toccando tappe come Palermo, Monreale e Agrigento. Passando dall’esperienza del volo aereo, per alcuni il primo della vita, all’educazione civica con la riflessione della maestra Paola Bernabiti a Capaci, nel luogo dedicato alla memoria del giudice Falcone e di tutte le vittime delle mafie. Inoltre Riccardo Anselmo, vicesegretario dell’area amministrativa dell’Assemblea regionale siciliana, ha riservato un’accoglienza speciale ai giovanissimi studenti, aprendo alcuni spazi del Palazzo dei Normanni, non accessibili ai turisti, e offrendo poi un rinfresco nei giardini reali.