Bella ribalta televisiva per la Tosca di Carrasco

Ha debuttato in esclusiva sul canale Sky Classica HD (136) la produzione video dell’opera "Tosca" di Giacomo Puccini che nell’estate 2022 ha inaugurato la 58ª edizione del Macerata Opera Festival. Il video sarà in replica nei prossimi giorni in orari differenti. È stato realizzato con il sostegno di Regione Marche, in collaborazione con Unitel e Metis Film. Il nuovo allestimento 2022 era firmato dalla regista Valentina Carrasco con le scene di Samal Blak, i costumi di Silvia Aymonino, le luci di Peter van Praet. L’ambientazione è in un set cinematografico degli anni Cinquanta in cui si gira un film immaginato in epoca napoleonica. Uno spettacolo nello spettacolo: proiettori, ciak e camere da presa animavano la scena e proiettavano sul muro dello Sferisterio immagini ravvicinate dei cantanti. Protagonisti vocali erano Carmen Giannattasio (Floria Tosca), Antonio Poli (Mario Cavaradossi), Claudio Sgura (il barone Scarpia), Alessandro Abis (Cesare Angelotti), Armando Gabba (Un sagrestano), Saverio Fiore (Spoletta). Sul podio della Form, il direttore musicale del festival Donato Renzetti. Il coro è il Lirico marchigiano "Vincenzo Bellini" guidato da Martino Faggiani con i Pueri Cantores "Zamberletti" diretti da Gianluca Paolucci. "In questa Tosca – raccontava la Carrasco – la finzione (il film) è a colori, nelle cromie vibranti, esagerate, del technicolor; la realtà, invece, è in bianco e nero".