"Salire in cattedra a me non interessa, lascio dare lezioni a chi lo fa di mestiere e pensa che in politica sia la stessa cosa". Così Roberta Belletti, assessore all’Urbanistica, replica alle consigliere di opposizione Mirella Paglialunga e Letizia Murri, in merito alle ultime dichiarazioni sulla tematica. "Sono stata eletta dai civitanovesi per amministrare e trovare soluzioni ai problemi – prosegue Belletti –. E lo sto facendo con tutto l’impegno e la massima serietà nel pieno rispetto della legge e dei regolamenti. Le leggi però, vanno studiate e sempre rispettate. Il piano antenne è disciplinato dalla legge statale e da quella regionale. Quest’ultima impone prima la convocazione dei servizi e l’acquisizione dei pareri e in un secondo momento l’assemblea pubblica. D’altronde senza i pareri positivi di cosa andremmo a discutere? Questo è il percorso di partecipazione dei cittadini con o senza l’assenso dell’opposizione avvezza sin troppo spesso a strumentalizzare".