Belletti lancia un’idea sul patrimonio scolastico dando voce ai giovani

Una mappatura del patrimonio scolastico civitanovese sarà illustrata domani, allo spazio multimediale San Francesco, in città Alta. Il lavoro è stato realizzato dagli studenti del corso di Ingegneria edile e Architettura dell’Università Politecnica delle Marche sulla base del progetto ‘Spazio agli spazi della formazione’, attivato dall’assessorato all’urbanistica in collaborazione con l’ateneo dorico. Si inizierà alle 9.30 con i consueti saluti istituzionali (il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore Roberta Belletti e il Pro rettore dell’Università Marco D’Orazio), poi il cuore del convegno: ‘La ricerca per lo spazio della formazione’ a cura di Alberto Ferlenga, ‘Temi e metodo’ di Gianluigi Mondaini, ‘Analisi e individuazione di azioni strategiche di intervento per l’architettura scolastica di Civitanova Marche’, con le relazioni di Paolo Bonvini e Giovanni Rocco Cellini. A seguire, ‘le ricerche progettuali nelle scuole’, che saranno mostrate anche nel primo pomeriggio (14.30). Alle 16.30, spazio invece a ‘le scuole che abbattono i muri’ di Maria Alessandra Segantini e Carlo Cappai fino alla Tavola rotonda (ore 17) con i dirigenti degli istituti comprensivi Sant’Agostino, via Regina Elena, via Ugo Bassi e via Tacito. "E’ molto importante ascoltare i giovani, che sono i cittadini del futuro – le parole della Belletti –. Andando nelle scuole, coinvolgendoli e rendendoli protagonisti". Nel corso dell’iniziativa verrà anche inaugurata una mostra. f. r.