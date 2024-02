Belletti: "Nessuna inerzia, sarà convocata la commissione"

"Non c’è alcun Piano antenne perduto, come lo hanno definito Murri e Paglialunga, che invece non conoscono l’iter, obbligatorio per legge, a cui il documento è sottoposto". L’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti replica alle due consigliere della minoranza che chiedevano conto delle procedure. Belletti spiega che "dopo averlo presentato in un’assemblea pubblica è stato sottoposto, da parte della Provincia, alla verifica di assoggettabilità alla Vas. Solo il 6 febbraio 2024 il Piano antenne è stato escluso da questa procedura dando, di fatto, il via libera ai passaggi successivi. Pertanto ora verrà convocata l’apposita commissione e successivamente sarà portato in Consiglio comunale". Per Belletti "tacciare, di inerzia questa amministrazione strumentalizzando un tema delicato e quanto mai importante per la nostra salute, a cui tutti, compresi gli uffici preposti hanno sempre prestato attenzione, è l’ennesima dimostrazione di quanto le due consigliere siano più interessate ai titoli di giornali che alla regolamentazione del settore". Ricorda infine "seppur ciò possa provocare qualche mal di pancia, che la sottoscritta insieme al sindaco ha portato avanti una lunga battaglia per bloccare l’installazione dell’antenna in via Caracciolo. Insieme a tutti i residenti abbiamo vinto e questa è la dimostrazione di come, almeno per noi, la città e le sue problematiche vengono prima di tutto".