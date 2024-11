"Belletti resta, ma serve un cambio di passo"

L’urbanistica resta a Roberta Belletti, ma il sindaco le si affiancherà come una sorta di tutor. Non è tecnicamente una sfiducia, ma non ne esce bene l’assessore, che all’indomani della seduta del consiglio comunale sulle varianti Cristallo e Agriforest, bocciate, è stata indicata da Fabrizio Ciarapica come una delle responsabili della Caporetto. Ieri a mezzogiorno, i due hanno avuto un confronto, dopo che la titolare dell’urbanistica è stata convocata a Palazzo Sforza.

Sindaco, Belletti mantiene la delega?

"Sì, perché quello che volevo era fare chiarezza, senza accusare nessuno. Due sono gli aspetti che mi premono: lei si deve innanzitutto chiarire con Vince Civitanova, perché non esiste che venga sfiduciata dal suo gruppo consiliare, visto che il suo è anche un ruolo politico. Dopodiché le ho fatto presente che in questi due anni, variante ex Ceccotti a parte, ci sono stati momenti difficili in urbanistica e dopo quanto è accaduto in consiglio l’altra sera va fatto un cambio di passo e la delega va gestita con maggiore attenzione".

Quale assetto vi siete dati per andare avanti senza scivolare ancora?

"Abbiamo deciso che mi dovrà fornire una relazione sulle pratiche in corso, su quelle sospese e su quelle nuove. Detto questo, avremo un confronto più stretto rispetto al passato".

Sembra un assessore messo sotto tutela.

"Non è questo lo spirito con cui ci siamo parlati. Diciamo che ci sarà una supervisione da parte mia sulle questioni urbanistiche con l’intenzione di collaborare in modo costruttivo. L’obiettivo è lavorare per portare a casa progetti di sviluppo importanti per la città".

Ci sarà, da parte sua, anche un chiarimento con i vertici di Vince Civitanova visto che è stato Fausto Troiani a innescare il tracollo della maggioranza? E soprattutto, incontrerà la Lega che con il capogruppo Giorgio Pollastrelli ha chiesto le dimissioni di Belletti o di Troiani?

"Incontrerò tutti i gruppi consiliari e l’intenzione è stabilire la tranquillità amministrativa per andare avanti".

Ma l’esito del voto sulle varianti ha fatto emergere evidenti tensioni politiche. Come pensa di gestirle?

"Quello che è accaduto in aula è grave e non lo nascondo, ma non c’è nessun problema di tenuta della maggioranza".

Giulio Silenzi, del Pd, ha indicato in lei l’unico responsabile della debacle in aula consiliare e ha definito Belletti un capro espiatorio.

"Non mi sorprende, sono valutazioni politiche che vengono fatte da un esponente dall’opposizione".

Lorena Cellini